ВИДЕО ⟩ На борту "Аэрофлота" от переохлаждения умер пёс: хозяйке долго не хотели выдавать животное

Американский булли Тимон регулярно летал с хозяйкой из Челябинска в Москву для разведения. И вот — очередной полёт. Всё по правилам: переноска, багажный отсек, комбинезон — чтобы животное не замёрзло. Но когда девушка прилетела в аэропорт, началось странное. Ей долго не хотели отдавать Тимона — говорили, что ему плохо, а после скандала всё-таки вынесли переноску. В ней был уже мёртвый пёс без одежды — видимо, кто-то снял.