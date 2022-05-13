Собака умерла от переохлаждения на борту "Аэрофлота". Хозяйке пришлось вызвать полицию, чтобы сотрудники компании и служащие аэропорта отдали ей тело питомца, пишет Mash.
ВИДЕО ⟩ На борту "Аэрофлота" от переохлаждения умер пёс: хозяйке долго не хотели выдавать животное
На борту "Аэрофлота" от переохлаждения умер пёс: хозяйке долго не хотели выдавать животное
Американский булли Тимон регулярно летал с хозяйкой из Челябинска в Москву для разведения. И вот — очередной полёт. Всё по правилам: переноска, багажный отсек, комбинезон — чтобы животное не замёрзло. Но когда девушка прилетела в аэропорт, началось странное. Ей долго не хотели отдавать Тимона — говорили, что ему плохо, а после скандала всё-таки вынесли переноску. В ней был уже мёртвый пёс без одежды — видимо, кто-то снял.
Потом "Аэрофлот" заявил: тело мы не отдадим, оно нужно для проведения экспертизы. Хозяйка с этим не согласилась — обратилась в полицию. И только после приезда сотрудников получила Тимона. Сейчас сотрудники компании разбираются, что и как произошло. На вопросы пресс-служба "Аэрофлота" не отвечает.