По дороге из Тарту в Пылва никто, наверное, не пропустит ярко-желтый дом на обочине – магазин Eevi. Ээви, которая радовала покупателей 55 лет, признает, что силы начинают кончаться. Однако местные жители не представляют жизни без магазина Ээви, пишет Elu24.
Для подписчиков
55 ЛЕТ РАБОТЫ! ⟩ «Это не просто магазин, это - Ээви!» Возможное закрытие деревенского магазина разбивает сердца местных жителей
«Это не просто магазин, это - Ээви!» Возможное закрытие деревенского магазина разбивает сердца местных жителей
«Каждое утро я говорю доброе утро, мой дорогой магазинчик!» — сказала Ээви, которая уже 55 лет управляет магазином на границе Тартуского и Пылваского уездов.