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55 ЛЕТ РАБОТЫ! ⟩ ​«Это не просто магазин, это - Ээви!» Возможное закрытие деревенского магазина разбивает сердца местных жителей

Кетлин Крузе Limon.ee
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​«Это не просто магазин, это - Ээви!» Возможное закрытие деревенского магазина разбивает сердца местных жителей
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Магазин Eevi.
Магазин Eevi. Фото: Kanal2

По дороге из Тарту в Пылва никто, наверное, не пропустит ярко-желтый дом на обочине – магазин Eevi. Ээви, которая радовала покупателей 55 лет, признает, что силы начинают кончаться. Однако местные жители не представляют жизни без магазина Ээви, пишет Elu24.

«Каждое утро я говорю доброе утро, мой дорогой магазинчик!» — сказала Ээви, которая уже 55 лет управляет магазином на границе Тартуского и Пылваского уездов.

Ээви впервые переступила порог этого дома, когда ей было всего 16 лет.

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