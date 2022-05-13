55 ЛЕТ РАБОТЫ! ⟩ ​«Это не просто магазин, это - Ээви!» Возможное закрытие деревенского магазина разбивает сердца местных жителей

По дороге из Тарту в Пылва никто, наверное, не пропустит ярко-желтый дом на обочине – магазин Eevi. Ээви, которая радовала покупателей 55 лет, признает, что силы начинают кончаться. Однако местные жители не представляют жизни без магазина Ээви, пишет Elu24.