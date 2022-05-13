Отец Стефана в восторге от выхода сына в финал: я схожу с ума!

«Я сейчас схожу с ума», — говорит отец Стефана Сасун Айрапетян, который открыл двери своего ресторана в Вильянди, чтобы все местные жители могли болеть вместе с ним за его сына. «Мы кричали от радости!»

«Так много людей пришли болеть за Стефана. Это такое теплое чувство!» - излучает радость Сасун. Сразу после окончания конкурса он связался с сыном. «Я позвонил Стефану и сказал ему: «Стефан, ты молодец, ты вышел в финал. Будем держать за тебя кулачки, и в финале все будет хорошо, все тебя поддерживают».