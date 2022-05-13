После неожиданного первого полуфинала Евровидения-2022, второй полуфинал обещал быть напряженным. Но представитель Эстонии Стефан сделал то, что обещал, и вышел в финал конкурса, который состоится в субботу. После полуфинала Elu24 связались с отцом Стефана.
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Отец Стефана в восторге от выхода сына в финал: я схожу с ума!
Отец Стефана в восторге от выхода сына в финал: я схожу с ума!
«Я сейчас схожу с ума», — говорит отец Стефана Сасун Айрапетян, который открыл двери своего ресторана в Вильянди, чтобы все местные жители могли болеть вместе с ним за его сына. «Мы кричали от радости!»