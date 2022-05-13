Играют в куклы, выкручивают лампочки и хранят ногти: странные привычки знаменитостей

Артисты тоже всего лишь люди, а значит, у многих из них есть странные и порой смешные привычки.

Кэмерон Диаз

Актриса знает все о том, как выглядеть потрясающе, подружиться со своим телом и получать удовольствие от жизни. Правда, иногда ей сложно справиться с фобией, возникшей в детстве. Кэмерон боится микробов и считает, что случайное касание к грязной поверхности может обернуться для нее серьезной болезнью.

Поэтому Диаз открывает дверные ручки локтями. В одном из шоу она призналась, что это выглядит весьма странно, ей приходится объяснять, почему она задержалась на входе. Если дверь приходится открывать во время съемок в кино, Кэмерон долго настраивается, а после команды «Снято!» бежит обрабатывать руки антисептиком. Страшно представить, насколько усилилась фобия актрисы во время пандемии коронавируса.

Cameron DiazThe Holiday (2006) *Filmstill - Editorial Use Only*CAP/RFSImage supplied by Capital Pictures Фото: Cap/rfs

Джонни Депп​

Жизнь капитана Джека Воробья полна стресса: то бывшая жена обвиняет в домашнем насилии, то фанат решает принять ванну в особняке Джонни. Расслабляется Депп проверенными способами: отправляется посмотреть на звезды в пустыню, проводит вечер у камина с бокалом вина или… играет в Барби.

Да, именно так! У знаменитости целая коллекция культовых кукол, он обожает менять им наряды и прически, а иногда использует, чтобы подготовиться к роли и найти правильные интонации для персонажа.

US actor Johnny Depp waves as he departs at the end of the day during his defamation case against ex-wife, actor Amber Heard in Fairfax, Virginia, U.S., May 5, 2022. Jim Lo Scalzo/Pool via REUTERS Фото: POOL

Дэвид Бекхэм

Футболист очень щепетилен в вопросах поддержания порядка, а бардак в холодильнике просто сводит его с ума. Поэтому Дэвид следит за тем, как хранятся продукты, самостоятельно. В его холодильнике для всего отведено специальное место, но главное, у каждого продукта должна быть пара.

В интервью Бекхэм признавался, что третья банка газировки способна испортить его день, поэтому он иногда просто выкидывает ее. Пересчитывает Дэвид овощи и фрукты, яйца, молоко, а соусы обязательно покупает в упаковках по две или четыре штуки.

08.05.2022, Miami International Autodrome, Miami, FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX,im BildFussballstar David Beckham Фото: Hasan Bratic

Виктория Бекхэм

Супруга Дэвида страдает от гермофобии и постоянно носит с собой антисептик и спиртовые салфетки, она обрабатывает любую поверхность, которой касается. Правда, чистюлей Викторию назвать нельзя: звезда обожает разбрасывать вещи, из-за чего часто ругается с педантичным мужем.

Однажды, войдя в комнату отеля, футболист едва не потерял сознание: Виктория оставила полотенца на полу, а рядом с раковиной в ванной — использованные ватные диски и салфетки, которыми снимала макияж, вытащила вещи из чемоданов и бросила их на кровать. У Дэвида случилась паническая атака!

А еще Виктория хранит все срезанные ногти, считая, что в них ее сила.

Victoria Beckham CELEBRITES : Victoria Beckham arrive a la gare du Nord - Paris -15/11/2019 JonathanRebboah/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL PESRK24022012 Фото: Jonathan Rebboah via www.imago-images.de

Сара Джессика Паркер

Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» была настоящим шопоголиком: чтобы расслабиться, она покупала очередную пару дизайнерских туфель. Сама Сара живет скромно и к одежде равнодушна, но у актрисы есть другая странная привычка.

Она постоянно закусывает щеки, иногда так сильно, что на слизистой появляются ранки и шрамы. Сара призналась, что не отдает себе отчет в этом, зато на фото у нее всегда шикарные скулы.

August 02, 2021. Sarah Jessica Parker shooting on location for HBOMax Sex and the City reboot series And Just Like That in New York JAugust 02, 2021 PUBLICATIONxNOTxINxUSA Copyright: xRW/MediaPunchx Фото: RW/MediaPunch via www.imago-images.de

Хайди Клум

Супермодель не расстается с мешочком, в котором хранятся ее молочные зубы. Когда-то Хайди услышала, что такой артефакт поможет ей стать успешной и здоровой, теперь она всегда держит мешочек в кармане и пересчитывает зубы, когда близка к панической атаке.

Принц Гарри

Сын принцессы Дианы мог бы сыграть настоящего вампира: дело в том, что Гарри ненавидит слишком яркий свет. Ему комфортно только в полумраке. Дома у семьи герцогов Сассекских выкручены почти все лампы, чтобы принцу было спокойно.

Иногда из-за лишнего света Гарри даже ссорится с женой, он считает, что Меган могла бы краситься и собираться в полумраке, а на окна особняка просит повесить темные шторы.