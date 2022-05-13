«Ничего не мог сделать, даже выключить телефон!»: житель Виймси напуган ночным телефонным террором

Алар проснулся рано утром в понедельник после телефонного звонка со странного номера. «Вдруг я услышал, что кто-то звонит. Я посмотрел на тот странный номер и скинул его, но он звонил снова и снова», — вспоминает он.

По словам Алара, первый звонок поступил около четырех часов утра. «Это продолжалось где-то до пяти», — говорит он. В течение этого часа он получил десятки телефонных звонков с кодами России и Африки. «Появился страх, что кто-то взломает телефон», — признается он. Когда Алар блокировал номер звонившего, тут же поступал другой звонок.