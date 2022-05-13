Алар, проживающий в Виймси, в понедельник ночью получил десятки телефонных звонков с кодами России и Африки. «Появился страх, что кто-то взломает телефон», — признается он, пишет Elu24.
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«Ничего не мог сделать, даже выключить телефон!»: житель Виймси напуган ночным телефонным террором
«Ничего не мог сделать, даже выключить телефон!»: житель Виймси напуган ночным телефонным террором
Алар проснулся рано утром в понедельник после телефонного звонка со странного номера. «Вдруг я услышал, что кто-то звонит. Я посмотрел на тот странный номер и скинул его, но он звонил снова и снова», — вспоминает он.