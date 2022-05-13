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ФОТО ⟩ И сесть, и съесть: в Башкирии мёду придали интимное значение

Limon.ee
И сесть, и съесть: в Башкирии мёду придали интимное значение
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Презерватив.
Презерватив. Фото: Shutterstock

«Башспирт», производитель алкогольных напитков, сообщил о выпуске средств контрацепции с крайне занимательными названиями.

Башкирский мёд считается визитной карточкой Республики Башкортостан, отмечен наибольшим количеством медалей на международных выставках. Башкирский мед ценится своими свойствами и считается величайшим лекарством, созданным природой.

Предприниматели не сидят на месте, и после очередного потока креатива решили представить миру вот такие необычные упаковки презервативов с громким слоганом – "Мёдом намазано". 

Приобрести такую пачку предлагают за 250 рублей (3.50 евро). Коллекция лимитированная. 

В серию презервативов «Дикий мед» входят:

  • классические («медом намазано») 
  • прополис («тонкий оксидант»)
  • «липовый мед» («удовольствия настоящие»)
  • цветочный («собирает нектар»)
Презервативы из Башкирии
Презервативы из Башкирии Фото: Nika Ganich

Как вам такой креатив? Купили бы? 

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