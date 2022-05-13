«Башспирт», производитель алкогольных напитков, сообщил о выпуске средств контрацепции с крайне занимательными названиями.
ФОТО ⟩ И сесть, и съесть: в Башкирии мёду придали интимное значение
И сесть, и съесть: в Башкирии мёду придали интимное значение
Башкирский мёд считается визитной карточкой Республики Башкортостан, отмечен наибольшим количеством медалей на международных выставках. Башкирский мед ценится своими свойствами и считается величайшим лекарством, созданным природой.
Предприниматели не сидят на месте, и после очередного потока креатива решили представить миру вот такие необычные упаковки презервативов с громким слоганом – "Мёдом намазано".
Приобрести такую пачку предлагают за 250 рублей (3.50 евро). Коллекция лимитированная.
В серию презервативов «Дикий мед» входят:
- классические («медом намазано»)
- прополис («тонкий оксидант»)
- «липовый мед» («удовольствия настоящие»)
- цветочный («собирает нектар»)
Как вам такой креатив? Купили бы?
Ключевые слова