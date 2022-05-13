Пока наш представитель на Евровидении-2022 Стефан репетировал выступление для полуфинала, другие члены эстонской делегации хорошо проводили время в солнечном Турине.
ТАКИЕ ЧУДЕСНЫЕ! ⟩ Главный продюсер конкурса Eesti Laul наслаждается Евровидением-2022 со своей дочерью
Главный продюсер конкурса Eesti Laul наслаждается Евровидением-2022 со своей дочерью
Пост, сделанный Томи Рахула, главным продюсером Eesti Laul, показывает, что он взял свою четырехлетнюю дочь Руби в Италию, чтобы познакомить ее с европейской жизнью.
Несколько недель назад жена Томи, Анни Рахула, милым снимком в Instagram объявила, что их семья ждет пополнения.
Женщина рассказала Elu24, что ребенок должен появиться на свет в августе. «Беременность проходит хорошо. Я из тех, кто поначалу устаёт и чувствует себя не лучшим образом, но я бы не стала слишком на это жаловаться», — сказала она, добавив, что все очень счастливы.
28 июня 2017 года после долгого ожидания в семье родилась дочь Руби. Пара, которая вместе с 2011 года, официально оформила свой союз в 2013 году.
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