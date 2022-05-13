ТАКИЕ ЧУДЕСНЫЕ! ⟩ Главный продюсер конкурса Eesti Laul наслаждается Евровидением-2022 со своей дочерью

Пост, сделанный Томи Рахула, главным продюсером Eesti Laul, показывает, что он взял свою четырехлетнюю дочь Руби в Италию, чтобы познакомить ее с европейской жизнью.

Женщина рассказала Elu24, что ребенок должен появиться на свет в августе. «Беременность проходит хорошо. Я из тех, кто поначалу устаёт и чувствует себя не лучшим образом, но я бы не стала слишком на это жаловаться», — сказала она, добавив, что все очень счастливы.