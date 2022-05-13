Больше семи лет артист играл одну из ключевых ролей в спектакле Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи». Однако, недавно Сухоруков принял решение выйти из состава, его уже заменили Сергеем Маковецким, пишет Starhit.
«Не хочу работать с князьками»: Виктор Сухоруков ушел из Театра Вахтангова
В юбилейном для себя году, в ноябре Виктору Сухорукову исполнилось 70, актер принимает одно кардинальное решение за другим. Прошлым летом он ушел из Театра Моссовета, в труппе которого прослужил больше 12 лет — актер не сработался с новым руководством и забрал трудовую книжку.
А теперь, как выяснилось, Виктор Иванович решил распрощаться и с Театром имени Евгения Вахтангова, где последние семь лет выходил на сцену.
Я всегда был в этом театре приглашенным артистом, по сути чужим, там свой мир, свои порядки и законы, — признался Виктор Иванович. — Честно скажу, не хотел (уходить), но к этому привели обстоятельства. Все решения я принимаю взвешенно, обдуманно, не бегу босиком по асфальту. Театр Вахтангова гораздо сложнее Театра Моссовета, это такой театр-пирамида. И в определенный момент я понял, что не хочу больше работать с некоторыми людьми, которые возомнили себя выше всех, князьками. Речь, в частности, про Евгения Князева.
Стархит:
Вас ведь Римас позвал в премьерную «Войну и мир» как раз к нему в пару во второй состав — на роль Николая Болконского. Но вы сказали, что-то не срослось, вы так и не сыграли...
Я никогда не был против второго состава, где бы ни играл. Да хоть третий ставьте. Потому что мы не конкуренты, мы единомышленники, делаем одно общее дело. Поэтому, когда меня пригласили в «Войну и мир», я первым делом позвонил Князеву, успокоил его, мол, не наступлю даже на твою тень. А он вместо того, чтобы обсуждать, общаться, начал вдруг кричать: да как же так, что это такое, они хотят нас лбами столкнуть, я же сказал Римасу, чтобы он даже не вызывал меня на репетиции, когда будет репетировать с Сухоруковым — я все равно за ним повторять потом не буду. В общем, повел себя не по-партнерски.
Стархит: Почему так? Может, побоялся, что затмите?
Нет, вы сейчас неправильно мыслите. Евгений Князев — это мэтр Театра Вахтангова, одна из главных его звезд, столп, глыба, народный артист. Его уже можно ставить на золотой пьедестал в музее. Чего ему боятся. Я предполагаю тут разве что какую-то ревность.
Стархит: Наверняка у вас много предложений от других театров, они были еще когда вы только покинули Моссовет. Пока не приняли никакое из них?
У меня много идей, планов, без работы я не сижу. Сейчас для меня важно, чтобы было удовлетворение именно в творческой части, никакой корысти. Но в то же время я позволяю себе думать о том, с кем я буду работать. А предложений много. Что хочу сказать: Театр Вахтангова был до нас и будет после нас, несмотря на то, что некоторые люди вдруг становятся «плохими». Кстати, в свое время, когда Римас только начинал спектакль «Улыбнись нам, Господи», моя роль принадлежала именно Сергею Маковецкому, но он попросил другую — Эфраима Дудака, сказал, что Авнер ему слишком понятен. И вот сейчас я обратил внимание на тот давний момент, и его в итоге и ввели.