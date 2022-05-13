«Не хочу работать с князьками»: Виктор Сухоруков ушел из Театра Вахтангова

У меня много идей, планов, без работы я не сижу. Сейчас для меня важно, чтобы было удовлетворение именно в творческой части, никакой корысти. Но в то же время я позволяю себе думать о том, с кем я буду работать. А предложений много. Что хочу сказать: Театр Вахтангова был до нас и будет после нас, несмотря на то, что некоторые люди вдруг становятся «плохими». Кстати, в свое время, когда Римас только начинал спектакль «Улыбнись нам, Господи», моя роль принадлежала именно Сергею Маковецкому, но он попросил другую — Эфраима Дудака, сказал, что Авнер ему слишком понятен. И вот сейчас я обратил внимание на тот давний момент, и его в итоге и ввели.