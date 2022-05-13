Яна Рудковская выставила на продажу люксовые вещи из своего гардероба: среди лотов — олимпийка почти за 30 000 евро

Лот от Рудковской прокомментировали в социальных сетях. Яна Рудковская всегда говорит, что скупает LV в промышленных количествах, потому что это инвестиции. И вот отдала в продажу некогда очень желанный лот из коллаба Supreme и LV. Уж как все бились за эти вещи, как напрягали все связи, как "звонили в Париж", чтобы достать хоть что-нибудь. Впрочем, выставляя цену за скромную олимпийку, Яна явно решила посчитать и монетизировать все свои усилия,— пишет телеграм-канал "Героиня Татлера".