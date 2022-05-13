Яна Рудковская решила продать часть люксовых вещей из своей коллекции на онлайн-платформе Oskelly. Олимпийку из коллекции Supreme x Louis Vuitton светская львица оценила в 30 000 евро. Цена указана со скидкой — первоначальная стоимость вещи составляла 39 000 евро.
Яна Рудковская выставила на продажу люксовые вещи из своего гардероба: среди лотов — олимпийка почти за 30 000 евро
Лот от Рудковской прокомментировали в социальных сетях. Яна Рудковская всегда говорит, что скупает LV в промышленных количествах, потому что это инвестиции. И вот отдала в продажу некогда очень желанный лот из коллаба Supreme и LV. Уж как все бились за эти вещи, как напрягали все связи, как "звонили в Париж", чтобы достать хоть что-нибудь. Впрочем, выставляя цену за скромную олимпийку, Яна явно решила посчитать и монетизировать все свои усилия,— пишет телеграм-канал "Героиня Татлера".
Яна Рудковская является известной ценительницей люкса и раньше старалась не пропускать ни одного важного показа на Неделе моды в Париже. Издание The Mirror, рассказывая о скандале вокруг компании Chanel, отказавшейся из-за санкций продавать товары российским клиентам, также позиционировало Рудковскую как любительницу люкса. В одном из постов в социальных сетях Рудковская отметила, что более 20 лет покупала вещи Chanel и была постоянным гостем на модных показах. По словам Яны, за эти годы на наряды Chanel она потратила более 1 млн евро.