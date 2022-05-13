«Новый черный»: Александр Васильев назвал уникальный цвет, который идет всем

«Этот модный оттенок мы можем назвать кобальт, и он очень популярен не только в этом сезоне, а уже последние три года. Кобальт подходит абсолютно всем: и блондинкам, и шатенкам, и брюнеткам. Это универсальный цвет. Вообще, интенсивный синий — прекрасная замена черному»,