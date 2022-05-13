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«Новый черный»: Александр Васильев назвал уникальный цвет, который идет всем

Limon.ee
«Новый черный»: Александр Васильев назвал уникальный цвет, который идет всем
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Александр Васильев
Александр Васильев Фото: Konstantin Sednev

Телеведущий дал совет модницам, пишет 7 дней.

Долгое время считалось, что только один цвет идет абсолютно всем – и брюнеткам, и блондинкам, и рыжим. Александр Васильев считает, что сейчас ему появился конкурент – причем это яркий, насыщенный цвет значительно выигрывает по сравнению с «траурным» черным.

«Этот модный оттенок мы можем назвать кобальт, и он очень популярен не только в этом сезоне, а уже последние три года. Кобальт подходит абсолютно всем: и блондинкам, и шатенкам, и брюнеткам. Это универсальный цвет. Вообще, интенсивный синий — прекрасная замена черному»,

— рассказал в интервью «7Д» Александр Васильев.

Цвет: кобальт
Цвет: кобальт Фото: Shutterstock
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