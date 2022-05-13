Пт, 13.05.2022
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Единственная пятница, 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасности

Limon.ee
Единственная пятница, 13 в 2022 году: астрологи рассказали, какой ждать опасности
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Пятница 13
Пятница 13 Фото: Shutterstock

Пятница, 13 для многих опасный и неприятный день. В календаре на 2022 год есть всего одна пятница с 13 числом. В Мистическая дата 13 мая будет только в этом месяце и больше не повторится до конца этого года, пишет Главред.

Специалисты говорят, что пятница 13 мая - плохой день для каких-либо начинаний или серьезных поступков. В этот день возможны проблемы с финансами, в общении с окружающими.

Астрологи рекомендуют в этот день внимательнее следить за словами и мыслями, чтобы избежать неприятностей.

Такое сочетание, как правило, ассоциируется с негативом, несчастными случаями, невезением, катаклизмами.

Что нельзя делать в пятницу, 13

  • Нельзя в пятницу, 13 отправляться в путешествия.
  • Нельзя рисковать в пятницу, 13.
  • Нельзя проводить важные деловые встречи в пятницу, 13.
  • Нельзя долго смотреть в зеркало в мистическую дату.
  • Нельзя одалживать деньги. Можно потерять все и влезть в новые долги.
  • Нельзя в пятницу, 13 стричь волосы и делать маникюр.
  • Нельзя в пятницу, 13 делать совершать дорогие покупки.
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