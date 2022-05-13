Краснооктябрьский суд Волгограда вынес приговор Елене Колесниковой, матери певца Прохора Шаляпина. Как сообщает «МК», ее признали виновной по делу о служебном подлоге и взяточничестве — суд назначил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно, пишет "Рамблер".
Матери Прохора Шаляпина дали три года лишения свободы
Матери Прохора Шаляпина дали три года лишения свободы
Согласно материалам дела, Колесникова, будучи сестрой-хозяйкой в больнице №12, за деньги отмечала рабочие часы в табелях приговоренных к обязательным работам без фактической отработки.
Напомним, что о том, что мать знаменитого певца оказалась обвиняемой по делу о взятках, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда сообщалось, что женщина якобы предлагала за 10-16 тысяч рублей освободить осужденных от работы. Следствию было известно о четырех таких эпизодах за 2019-2021 годы.
Сам Прохор Шаляпин ранее заявлял, что его мать не являлась должностным лицом и не была ознакомлена с должностными инструкциями и не расписывалась за какую-либо ответственность.
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