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Матери Прохора Шаляпина дали три года лишения свободы

Limon.ee
Матери Прохора Шаляпина дали три года лишения свободы
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Прохор Шаляпин.
Прохор Шаляпин. Фото: Korotayev Artyom

Краснооктябрьский суд Волгограда вынес приговор Елене Колесниковой, матери певца Прохора Шаляпина. Как сообщает «МК», ее признали виновной по делу о служебном подлоге и взяточничестве — суд назначил наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы условно, пишет "Рамблер".

Согласно материалам дела, Колесникова, будучи сестрой-хозяйкой в больнице №12, за деньги отмечала рабочие часы в табелях приговоренных к обязательным работам без фактической отработки.

Напомним, что о том, что мать знаменитого певца оказалась обвиняемой по делу о взятках, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда сообщалось, что женщина якобы предлагала за 10-16 тысяч рублей освободить осужденных от работы. Следствию было известно о четырех таких эпизодах за 2019-2021 годы.

Сам Прохор Шаляпин ранее заявлял, что его мать не являлась должностным лицом и не была ознакомлена с должностными инструкциями и не расписывалась за какую-либо ответственность. 

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