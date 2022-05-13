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«Обе роли — главные»: Ольга Бузова вернется на сцену театра

Limon.ee
«Обе роли — главные»: Ольга Бузова вернется на сцену театра
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Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Певице сделали два театральных предложения, пишет Лиза.

Летом прошлого года Ольга Бузова впервые выступила на сцене МХАТ им. Горького. Подобное решение руководства возмутило многих профессиональных актеров. Несмотря на громкий скандал, 2 ноября 2021-го певица должна была вернуться на сцену театра. Однако новый директор культурного учреждения Владимир Кехман отметил спектакль «Чудесный грузин», в котором играла артистка. Ольга Бузова, в свою очередь, раскритиковала действия Кехмана. По мнению певицы, Владимир Абрамович отменил спектакль из-за личной неприязни.

На днях Бузова рассказала, что в ближайшем будущем планирует вернуться на сцену театра. Певице предложили сразу две роли в культурном учреждении.

«В этом году было два театральных предложения. Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение. Но у меня есть антрепризный спектакль «Мужчина нарасхват». Его играем редко, потому что все актеры очень востребованы, и нас сложно собрать вместе», — поделилась Бузова.

 

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