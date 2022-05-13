«Обе роли — главные»: Ольга Бузова вернется на сцену театра
Летом прошлого года Ольга Бузова впервые выступила на сцене МХАТ им. Горького. Подобное решение руководства возмутило многих профессиональных актеров. Несмотря на громкий скандал, 2 ноября 2021-го певица должна была вернуться на сцену театра. Однако новый директор культурного учреждения Владимир Кехман отметил спектакль «Чудесный грузин», в котором играла артистка. Ольга Бузова, в свою очередь, раскритиковала действия Кехмана. По мнению певицы, Владимир Абрамович отменил спектакль из-за личной неприязни.
На днях Бузова рассказала, что в ближайшем будущем планирует вернуться на сцену театра. Певице предложили сразу две роли в культурном учреждении.
«В этом году было два театральных предложения. Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение. Но у меня есть антрепризный спектакль «Мужчина нарасхват». Его играем редко, потому что все актеры очень востребованы, и нас сложно собрать вместе», — поделилась Бузова.