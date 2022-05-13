«Обе роли — главные»: Ольга Бузова вернется на сцену театра

«В этом году было два театральных предложения. Обе роли — главные. Одна очень драматическая, мне понравилась. Сейчас обсуждаем детали. Не хочу говорить подробнее, пока не приму какое-то предложение. Но у меня есть антрепризный спектакль «Мужчина нарасхват». Его играем редко, потому что все актеры очень востребованы, и нас сложно собрать вместе», — поделилась Бузова.