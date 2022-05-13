Подробности личной жизни юной и прекрасной фигуристки Евгении Медведевой интересуют ее поклонников не меньше, чем победы на льду. Недавно любопытные фанаты сумели раскрыть одну из тайн спортсменки, пишет ЭГ.
Манерный и наманикюренный: Медведева променяла Милохина на известного певца
На майские праздники чемпионка переместилась в солнечную Болгарию и принялась баловать подписчиков своего микроблога новыми снимками. Отдыхала девушка явно не одна, однако того, кто составил ей компанию, упорно не показывала. Но от внимательного взора интернет-пользователей ничего не утаишь.
Спустя несколько дней один из фолловеров обнаружил, что вместе с Медведевой на морской берег отправился певец Кристиан Костов. В своих «сториз» исполнитель опубликовал снимок ужина, который разделила с ним стройная девушка. Опознали в спутнице Медведеву очень просто — по расцветке платья.
«Опять какой-то женственный юноша», «Глядите, какой жених-то наманикюренный», «Боже, что Милохин, что этот», «Ну и вкусы», — пишут в Сети.
Спустя несколько часов после трапезы Костов, похоже, сдался и в качестве признания сделал репост короткого видео, которое ранее опубликовала его подруга-фигуристка. На нем счастливая Евгения позировала на фоне красивого пейзажа в том же самом платье «в цветочек». Россияне окончательно удостоверились, что пара проводит время вдвоем.
Правда, выбор чемпионки одобрили не все. Кристиан Костов обожает экспериментировать со своей внешностью. Он носит длинные окрашенные волосы, делает яркий маникюр и, по мнению большинства, ведет себя чересчур манерно.