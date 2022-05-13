Манерный и наманикюренный: Медведева променяла Милохина на известного певца

На майские праздники чемпионка переместилась в солнечную Болгарию и принялась баловать подписчиков своего микроблога новыми снимками. Отдыхала девушка явно не одна, однако того, кто составил ей компанию, упорно не показывала. Но от внимательного взора интернет-пользователей ничего не утаишь.

Спустя несколько дней один из фолловеров обнаружил, что вместе с Медведевой на морской берег отправился певец Кристиан Костов. В своих «сториз» исполнитель опубликовал снимок ужина, который разделила с ним стройная девушка. Опознали в спутнице Медведеву очень просто — по расцветке платья.

«Опять какой-то женственный юноша», «Глядите, какой жених-то наманикюренный», «Боже, что Милохин, что этот», «Ну и вкусы», — пишут в Сети.

Спустя несколько часов после трапезы Костов, похоже, сдался и в качестве признания сделал репост короткого видео, которое ранее опубликовала его подруга-фигуристка. На нем счастливая Евгения позировала на фоне красивого пейзажа в том же самом платье «в цветочек». Россияне окончательно удостоверились, что пара проводит время вдвоем.