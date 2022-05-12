Пт, 13.05.2022
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ВИДЕО ⟩ Вот это да: Финляндия показала, как выглядит их бомбоубежище

Limon.ee
Вот это да: Финляндия показала, как выглядит их бомбоубежище
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Бомбоубежище в Финляндии.
Бомбоубежище в Финляндии. Фото: скриншот из репортажа CNBC

Канал CNBC показал бункер "город в городе", который находится в Хельсинки, пишет новостной тг-канал.

В подземном убежище, которое, по мнению финских властей, способно защитить всё население столицы даже от ядерного удара, есть поле для флорбола (подходит и для игры в футзал), спортзал, детская площадка и кафетерии.

Также руководство Финляндии выступило с заявлением о намерении войти в НАТО.

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