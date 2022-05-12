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Тимати проговорился о третьем ребенке

Limon.ee
Тимати проговорился о третьем ребенке
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Тимати.
Тимати. Фото: Konstantin Sednev

Рэпер Тимати, поделился в соцсетях о планах в личной жизни. Артист нечаянно проговорился о третьем ребенке.

Недавно репер Тимати улетел отдыхать на Мальдивы вместе со своими детьми: сыном Ратмиром и дочерью Алисой. Рэпер поделился кадрами с поездки на велосипеде с наследниками и отметил, что места хватило бы и на третьего.

«Добавлю переднюю корзину, и поместится третий», — написал он.

Теперь подписчики звезды гадают, что хотел сказать этим артист. Возможно, это был намек, что он скоро станет отцом.

Тимати и его дети на велосипеде
Тимати и его дети на велосипеде Фото: скриншот из аккаунта Тимати
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