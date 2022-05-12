Рэпер Тимати, поделился в соцсетях о планах в личной жизни. Артист нечаянно проговорился о третьем ребенке.
Тимати проговорился о третьем ребенке
Тимати проговорился о третьем ребенке
Недавно репер Тимати улетел отдыхать на Мальдивы вместе со своими детьми: сыном Ратмиром и дочерью Алисой. Рэпер поделился кадрами с поездки на велосипеде с наследниками и отметил, что места хватило бы и на третьего.
«Добавлю переднюю корзину, и поместится третий», — написал он.
Теперь подписчики звезды гадают, что хотел сказать этим артист. Возможно, это был намек, что он скоро станет отцом.