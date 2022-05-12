Сын Валерии поселился в пентхаусе в Дубае

Сын певицы Валерии — бизнесмен Арсений Шульгин, вместе с женой Лианой и дочерью Селин отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом молодой человек сообщил в своем блоге.

Супруга Арсения провела небольшую экскурсию по апартаментам, расположенным на высоком этаже. Помещение оформлено в светлых тонах, а панорамные окна выходят на Персидский залив. «Кажется я в раю. Это вам не Москва-сити» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подчеркнул Шульгин.

Скриншот апартаментов в Дубае Фото: Скриншот из сториз

Ранее наследник Валерии рассказывал, что после рождения дочери переехал вместе с Лианой и Селин в центр столицы. По словам знаменитости, ему важно находиться рядом с офисом.

Напомним, Шульгин женился на Лиане летом 2020 года. В январе 2021 года пара стала родителями малышки Селин.