«Она уже в раю, она ангел»: Тиньков сделал сенсационное сообщение о Хаматовой

"Тут даже двух мнений быть не может. Она просто, вот вдумайтесь... Я еще борюсь за свою карму, а ее карма уже все... Она уже в раю, она ангел. <...> Десятки тысяч детей в России сейчас не умирают благодаря одной женщине", - заявил Тиньков.