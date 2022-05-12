В последние несколько месяцев Россию покинуло немало актеров, звезд экрана, бизнесменов. В списке «сбежавших» оказалась и Чулпан Хаматова, которую теперь большинство соотечественников травят. На защиту артистки неожиданно встал известный предприниматель Олег Тиньков, пишет ЭГ.
«Она уже в раю, она ангел»: Тиньков сделал сенсационное сообщение о Хаматовой
Один из основателей «Тинькофф банка» несколько недель назад окончательно разорвал все связи с Россией. Он за бесценок продал долю в бизнесе, раскритиковал действия российских властей и армии и заявил, что возвращаться в страну, где когда-то строил бизнес, больше не намерен.
Теперь Тиньков окончательно обосновался за границей. Бизнесмен продолжает борьбу с лейкемией и удивляется, как ему, смертельно больному человеку, кто-то может слать проклятья и угрозы просто за то, что он высказал свое мнение. Тем не менее давать все новые и новые интервью Олег Юрьевич не опасается.
В недавнем разговоре с Юрием Дудем (внесен в список СМИ-иноагентов) Тиньков в ответ на вопрос ведущего о Чулпан Хаматовой и ее многолетней благотворительной деятельности встал на защиту актрисы. Бизнесмен заявил, что именно благодаря ей фонд «Подари жизнь» стал известен и смог помочь тысячам детей.
"Тут даже двух мнений быть не может. Она просто, вот вдумайтесь... Я еще борюсь за свою карму, а ее карма уже все... Она уже в раю, она ангел. <...> Десятки тысяч детей в России сейчас не умирают благодаря одной женщине", - заявил Тиньков.