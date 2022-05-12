ФОТО И ВИДЕО ⟩ Барби расширяют линейку: первая в истории кукла со слуховым аппаратом, а еще есть и другие

«Мы стремимся продолжать выпуск кукол с разными оттенками кожи, типами телосложения и ограниченными возможностями, чтобы отразить разнообразие, которое дети видят в окружающем их мире. Для детей важно видеть своё отражение в продукте и поощрять игру с куклами, которые на них не похожи», - прокомментировали в Mattel.