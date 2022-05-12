Зрители судебного процесса по делу о клевете Джонни Деппа и Эмбер Херд приложили все усилия, чтобы получить место в зале суда. Как сообщает People, некоторые фанаты актеров разбили лагерь в автомобилях перед зданием суда и потратили около 25 тысяч евро на транспортные расходы, этом сообщает "Рамблер"
Фанаты Джонни Деппа и Эмбер Херд заплатили около 25 тысяч евро, чтобы попасть в суд
Фанаты Джонни Деппа и Эмбер Херд заплатили около 25 тысяч евро, чтобы попасть в суд
Несколько поклонников Деппа приходили задолго до начала судебного заседания, чтобы убедиться, что им дадут браслеты, чтобы они могли сидеть в зале суда.
«Я никогда раньше не была на публичном суде. Я никогда не оставалась на ночь из-за очереди, и я пришла в 00:45», — рассказала одна из наблюдательниц.
Некоторые фанаты из других стран приехали в США, чтобы увидеть вживую судебный процесс. Одна из женщин, которая поддерживает Деппа, решила прилететь из Великобритании. Она рассказала, что однажды всю ночь стояла в очереди под ливнем и промокла.
Ранее поклонники заподозрили, что свои судебные выступления Эмбер Херд основывает на цитатах из фильмов. Они привели несколько примеров, когда высказывания актрисы были похожи на реплики из кино.
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