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«Что ты пялишься, уродина?»: жительница Тарту была шокирована дерзким поведением водителя автобуса

Трийн Роос Limon.ee
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«Что ты пялишься, уродина?»: жительница Тарту была шокирована дерзким поведением водителя автобуса
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Tartu linnaliinide buss. Pilt on illustreeriv.
Tartu linnaliinide buss. Pilt on illustreeriv. Фото: Eero Vabamägi

В Тарту девушка стал свидетелем наглого и дерзкого обращения водителя автобуса к женщине инвалиду, а также к водителю самоката. В конце концов от водителя досталось и самой девушке, пишет Elu24.

Мерили, жительница города Тарту, поделилась своей историей в группе Facebook «Замечено в Тарту».

«Хочу сообщить об очень неприятном и хамском водителе городского автобуса N 10 (Рейн М.). Ситуация произошла в 21:40, на линии 10, на остановке "Южная" в сторону кольцевой автодороги», — рассказывает Мерили.

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