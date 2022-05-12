В Тарту девушка стал свидетелем наглого и дерзкого обращения водителя автобуса к женщине инвалиду, а также к водителю самоката. В конце концов от водителя досталось и самой девушке, пишет Elu24.
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«Что ты пялишься, уродина?»: жительница Тарту была шокирована дерзким поведением водителя автобуса
«Что ты пялишься, уродина?»: жительница Тарту была шокирована дерзким поведением водителя автобуса
Мерили, жительница города Тарту, поделилась своей историей в группе Facebook «Замечено в Тарту».
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