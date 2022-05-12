На автовокзалах Эстонии появились туристические библиотеки

На Таллиннском автовокзале открылась туристическая библиотека в рамках проекта "Год библиотеки – 2022". Теперь книги будут доставлять удовольствие путешественникам во время их поездок.

Проект работает в Таллинне, Тарту, Раквере, Йыхви, а вскоре заработает и в Хаапсалу.