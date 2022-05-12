Чт, 12.05.2022
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На автовокзалах Эстонии появились туристические библиотеки

Limon.ee
На автовокзалах Эстонии появились туристические библиотеки
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Таллиннский автовокзал
Таллиннский автовокзал Фото: Sander Ilvest

Теперь каждый желающий может взять с собой в дорогу книгу!

На Таллиннском автовокзале открылась туристическая библиотека в рамках проекта "Год библиотеки – 2022". Теперь книги будут доставлять удовольствие путешественникам во время их поездок. 

Проект работает в Таллинне, Тарту, Раквере, Йыхви, а вскоре заработает и в Хаапсалу. 

Книгу можно не возвращать, но по доброй традиции лучше всё таки поделиться после прочтения.

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