Теперь каждый желающий может взять с собой в дорогу книгу!
На автовокзалах Эстонии появились туристические библиотеки
На автовокзалах Эстонии появились туристические библиотеки
На Таллиннском автовокзале открылась туристическая библиотека в рамках проекта "Год библиотеки – 2022". Теперь книги будут доставлять удовольствие путешественникам во время их поездок.
Проект работает в Таллинне, Тарту, Раквере, Йыхви, а вскоре заработает и в Хаапсалу.
Книгу можно не возвращать, но по доброй традиции лучше всё таки поделиться после прочтения.
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