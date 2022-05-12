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Правительство Таиланда бесплатно предоставит гражданам каннабис для домашнего выращивания

Limon.ee
Правительство Таиланда бесплатно предоставит гражданам каннабис для домашнего выращивания
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Каннабис. Иллюстративное фото.
Каннабис. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Согласно вступающему 9 июня в силу закону, резиденты Таиланда будут иметь право выращивать дома неограниченное количество каннабиса для медицинских целей без официальной регистрации, сообщает Тг-канал.

В связи с этим, власти безвозмездно раздадут 1 млн растений, об этом сообщил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул. Продукт будет признан незаконным, если содержание в нём психоактивного ингредиента ТГК превышает 0,2%.

В феврале был подписан закон об исключении каннабиса из списка контролируемых наркотиков. Правительство рассчитывает, что развитие индустрии марихуаны будет приносить не только сотни млн $ в год, но и дополнительно привлечёт туристов.

Таиланд стал первой страной в юго-восточной Азии, легализовавшей медицинский каннабис. Несмотря на акцент "медицинского применения", каннабис хорошо известен в стране и в рекреационных целях. Легендарные тайские палочки периодически поставлялись в США ещё со времён войны во Вьетнаме

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