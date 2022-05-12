Правительство Таиланда бесплатно предоставит гражданам каннабис для домашнего выращивания

В связи с этим, власти безвозмездно раздадут 1 млн растений, об этом сообщил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул. Продукт будет признан незаконным, если содержание в нём психоактивного ингредиента ТГК превышает 0,2%.

В феврале был подписан закон об исключении каннабиса из списка контролируемых наркотиков. Правительство рассчитывает, что развитие индустрии марихуаны будет приносить не только сотни млн $ в год, но и дополнительно привлечёт туристов.