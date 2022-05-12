По словам Филиппа, его пригласили организаторы Евровидения как почетного гостя и независимого эксперта. Певец рассказал, что в этом году будет болеть за Грецию, сообщает Super.
Приключения блудного сына: Филиппа Киркорова не пустили в ВИП-зону Евровидения в Турине
Приключения блудного сына: Филиппа Киркорова не пустили в ВИП-зону Евровидения в Турине
Однако, как рассказали очевидцы, российский артист долго стоял на входе, но хостес так и не смогли отыскать в списках его имя. Концерт он смотрел с высокой трибуны сбоку, однако сторис были сняты возле первого ряда. Поп-королю пришлось стоять в очереди вместе с простыми смертными, чтобы купить евровидийный мерч и снимать сториз, как будто он совсем рядом со сценой.
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