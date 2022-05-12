Приключения блудного сына: Филиппа Киркорова не пустили в ВИП-зону Евровидения в Турине

Однако, как рассказали очевидцы, российский артист долго стоял на входе, но хостес так и не смогли отыскать в списках его имя. Концерт он смотрел с высокой трибуны сбоку, однако сторис были сняты возле первого ряда. Поп-королю пришлось стоять в очереди вместе с простыми смертными, чтобы купить евровидийный мерч и снимать сториз, как будто он совсем рядом со сценой.