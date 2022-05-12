Стало известно о планах Примадонны переехать из Израиля: Пугачева теперь наша соседка?

В Израиле семья Пугачевой снимает просторную виллу на которой Пугачева и Галкин провели уже больше двух месяцев, однако в СМИ появились слухи, что Примадонна в ближайшее время планирует переезд в Прибалтику.

"Рамблер" пишет, что певица предпочитает проводить лето на Кипре и в Юрмале. Латвийская пресса сообщала, что Пугачева приобрела на рижском взморье апартаменты в элитном жилом комплексе стоимостью не менее 400 тысяч евро. До покупки семья Примадонны останавливалась на арендованной вилле.