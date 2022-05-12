СМИ стали пестрить заголовками о том, что Алла Пугачева со своей семьей собирается переехать к Балтийскому морю.
Стало известно о планах Примадонны переехать из Израиля: Пугачева теперь наша соседка?
Стало известно о планах Примадонны переехать из Израиля: Пугачева теперь наша соседка?
В Израиле семья Пугачевой снимает просторную виллу на которой Пугачева и Галкин провели уже больше двух месяцев, однако в СМИ появились слухи, что Примадонна в ближайшее время планирует переезд в Прибалтику.
"Рамблер" пишет, что певица предпочитает проводить лето на Кипре и в Юрмале. Латвийская пресса сообщала, что Пугачева приобрела на рижском взморье апартаменты в элитном жилом комплексе стоимостью не менее 400 тысяч евро. До покупки семья Примадонны останавливалась на арендованной вилле.
Предположительно, Примадонна не будет изменять традициям и в этом году. Тем более, что летом в Юрмалу съезжаются друзья Пугачевой: Лайма Вайкуле и Борис Моисеев.
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