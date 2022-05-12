Актер продемонстрировал россиянам свою абсолютно голую попу. Провокационные кадры появились в личном микроблоге Алексея. Чтобы модераторы соцсети не заблокировали пикантный контент, он предусмотрительно прикрыл ягодицы смайлом в виде пухлых женских губ, пишет ЭГ.
ФОТО ⟩ Крупным планом: Панин в очередной раз публично оголил свой зад и высказал своё "фе"
Крупным планом: Панин в очередной раз публично оголил свой зад и высказал своё "фе"
Накануне 9 мая эмигрировавший в Испанию артист раскритиковал решение российских властей о проведении традиционного парада Победы на Красной площади. По мнению эпатажного шоумена, ежегодно страна отмечает праздник «пафоса и показухи».
Актер продемонстрировал свою абсолютно голую попу.Чуть позже выяснилось, что горячий кадр был адресован известным деятелям российского шоу-бизнеса, которые ранее неоднократно ругали актера за его сомнительную гражданскую позицию
«Хочу предложить Запашному, Пригожину и Драпеке поцеловать меня в задницу!» – торжественно объявил Панин в своем Telegram-канале.
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