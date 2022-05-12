ФОТО ⟩ Крупным планом: Панин в очередной раз публично оголил свой зад и высказал своё "фе"

Накануне 9 мая эмигрировавший в Испанию артист раскритиковал решение российских властей о проведении традиционного парада Победы на Красной площади. По мнению эпатажного шоумена, ежегодно страна отмечает праздник «пафоса и показухи».

Актер продемонстрировал свою абсолютно голую попу.Чуть позже выяснилось, что горячий кадр был адресован известным деятелям российского шоу-бизнеса, которые ранее неоднократно ругали актера за его сомнительную гражданскую позицию