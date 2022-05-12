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ФОТО ⟩ Крупным планом: Панин в очередной раз публично оголил свой зад и высказал своё "фе"

Limon.ee
Крупным планом: Панин в очередной раз публично оголил свой зад и высказал своё "фе"
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Алексей Панин
Алексей Панин Фото: Shemetov Maxim

Актер продемонстрировал россиянам свою абсолютно голую попу. Провокационные кадры появились в личном микроблоге Алексея. Чтобы модераторы соцсети не заблокировали пикантный контент, он предусмотрительно прикрыл ягодицы смайлом в виде пухлых женских губ, пишет ЭГ.

Накануне 9 мая эмигрировавший в Испанию артист раскритиковал решение российских властей о проведении традиционного парада Победы на Красной площади. По мнению эпатажного шоумена, ежегодно страна отмечает праздник «пафоса и показухи». 

Актер продемонстрировал свою абсолютно голую попу.Чуть позже выяснилось, что горячий кадр был адресован известным деятелям российского шоу-бизнеса, которые ранее неоднократно ругали актера за его сомнительную гражданскую позицию

«Хочу предложить Запашному, Пригожину и Драпеке поцеловать меня в задницу!» – торжественно объявил Панин в своем Telegram-канале.

Алексей Панин
Алексей Панин Фото: личный блог Алексей Панина
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