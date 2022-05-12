Кофейный поцелуй, не иначе. Популярные стаканчики для кофе, заботливая подача и оригинальный подход: кофейня Kofeman покорила таллиннцев, попав к ним в самое сердечко.
Губы в губы: эксклюзивная подача кофе в таллиннском кафе вызвала ажиотаж
Анастасия Лаврухина, владелица Kofeman, родилась в Тарту, более 10 лет жила в России и открыла в Оренбурге несколько кофеен. Вернувшись, привнесла в эстонскую столицу нотку оригинальности, яркости и уникальности.
Да, да, говорим про ту самую, которая запатентовала таллиннские пряники.
Интересная и запоминающаяся подача повседневного напитка принесла этому кафе колоссальную популярность, и неспроста.
Отдельной фишкой Kofeman’а идёт обязательная кастомизация абсолютно каждого стаканчика. Вручную. Вы никогда не уйдёте из кафе с грустным белым стаканом – это принципиальная позиция владелицы кафе.
«Пустой стакан никогда не отдадим. Моветон отдавать клиенту "бездушный" стаканчик, на нем обязательно должна быть надпись. Даже в самые загруженные часы мы обязательно хотя бы сердечко или улыбку, но нарисуем, ведь мы не просто продаём кофе – дарим настроение, а своим посланием показываем, что ценим каждого гостя»
Сегодня в Kofeman приходят целенаправленно, чтобы заполучить креативный кофейный стаканчик "с поцелуем", который, к слову, делается по специальному заказу. Как заявляет Анастасия, посетители первым делом, получив свой напиток, смотрят, что же им написали сегодня, и от этого улыбаются.
В среднем кафе продаёт в неделю более 2 000 стаканчиков кофе, а это значит – более 2 000 довольных и улыбающихся людей ходит по улицам Таллинна.
Помимо кофе, в Kofeman можно заказать превосходные, нежнейшие десерты, а также насладиться изысканным вином и грамотно подобранными закусками.