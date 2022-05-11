Известный эстонский политик о своих женщинах: они знают друг о друге

В среду в журнале Kroonika была опубликована статья под названием «Топ-политик жил двойной жизнью: реформист Март Вырклаев бросил мать двоих детей и наслаждается обществом белокурой чиновницы». В статье утверждается, что политик от Партии реформ Март Вырклаев состоял в тайных отношениях с другой женщиной в то же время, когда у него появился ребенок от его теперь уже бывшей жены, 38-летней Марин Муста.

Политик подтвердил Elu24, что его предыдущие отношения с Марин Муста действительно закончились некоторое время назад, и что у него теперь новая 29-летняя девушка по имени Керту Лаадо. Керту Лаадо уже несколько лет работает советником по СМИ в Министерстве юстиции.

«Я знаю Керту с 2015 года, когда она впервые пришла в муниципалитет волости Раэ. Наше знакомство начало развиваться в романтическом направлении осенью 2019 года», - говорит Вырклаев.

Однако только в 2020 году, на 102-ю годовщину Эстонской Республики, Вырклаев и его теперь уже бывшая возлюбленная Марин Муст, взявшись за руки, посетили президентский прием.

Март Вырклаев и Мари Муст Фото: Raigo Pajula

Известный гуру моды Арне Нийт составил рейтинг лучших нарядов гостей президентского приема 2020 года, и прекрасное платье Марис Муста также попало в его рейтинг. «Несравненная пара, о которой можно с уверенностью сказать, что простота - это ключ к очарованию», - подытожил он в своем резюме.

Так это было специально подстроено?

«Поскольку она была моей спутницей жизни долгое время и также является матерью моих детей, поэтому мы вместе присутствовали на приеме у президента, но я бы не назвал это постановкой. У нас общее прошлое и дети», - прокомментировал политик, добавляя, что он до сих пор совместно занимается различными делами со своими детьми и их матерью.

По словам политика, держание за руку было дружеским. «Когда вы фотографируетесь - вы же всегда держитесь за руки? Отношения начинаются и заканчиваются - это не значит, что вы должны быть врагами».