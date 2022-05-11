ВИДЕО ⟩ Григорий Лепс приехал в Донбасс

В ролике Григорий Лепс рассказал, что собирается своим концертом отвлечь людей от тяжелых будней. Он планирует выступить и посетить раненых в госпитале.

По данным «Донецкого агентства новостей», он выступит в Донецке с концертом вместе с Ларисой Долиной и Дмитрием Дюжевым.

Ранее Григорий Лепс заявлял подписчикам, что готов отправиться в Украину и выступить перед военнослужащими.