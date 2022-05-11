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ВИДЕО ⟩ Григорий Лепс приехал в Донбасс

Limon.ee
Григорий Лепс приехал в Донбасс
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Григорий Лепс.
Григорий Лепс. Фото: Кадр из видео

Российский исполнитель Григорий Лепс, ранее поддержавший военную «спецоперацию» РФ в Украине и выступивший на концерте-митинге в «Лужниках», поделился с подписчиками видео из Донбасса. 

В ролике Григорий Лепс рассказал, что собирается своим концертом отвлечь людей от тяжелых будней. Он планирует выступить и посетить раненых в госпитале.

По данным «Донецкого агентства новостей», он выступит в Донецке с концертом вместе с Ларисой Долиной и Дмитрием Дюжевым.

Ранее Григорий Лепс заявлял подписчикам, что готов отправиться в Украину и выступить перед военнослужащими. 

Ранее въезд в Латвию Григорию Лепсу был запрещен в ноябре 2019 года, сообщает RUS TVNET.

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