Российский исполнитель Григорий Лепс, ранее поддержавший военную «спецоперацию» РФ в Украине и выступивший на концерте-митинге в «Лужниках», поделился с подписчиками видео из Донбасса.
ВИДЕО ⟩ Григорий Лепс приехал в Донбасс
Григорий Лепс приехал в Донбасс
В ролике Григорий Лепс рассказал, что собирается своим концертом отвлечь людей от тяжелых будней. Он планирует выступить и посетить раненых в госпитале.
По данным «Донецкого агентства новостей», он выступит в Донецке с концертом вместе с Ларисой Долиной и Дмитрием Дюжевым.
Ранее Григорий Лепс заявлял подписчикам, что готов отправиться в Украину и выступить перед военнослужащими.
Ранее въезд в Латвию Григорию Лепсу был запрещен в ноябре 2019 года, сообщает RUS TVNET.