Смотрите, какой город в Латвии станет культурной столицей Европы 2027 года

Все три города со 2 по 6 мая посетила делегация жюри, в которую входили иностранные и латвийские эксперты, представители Европейской комиссии и Министерства культуры.

В первом туре конкурса заявки на титул культурной столицы Европы в 2027 году подали девять латвийских городов - Цесис, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Кулдига, Лиепая, Огре и Валмиера. После онлайн-презентаций летом 2021 года международная независимая экспертная комиссия для дальнейшего участия в конкурсе выдвинула Даугавпилс, Юрмалу, Лиепаю и Валмиеру, но Юрмала осенью 2021 года сняла свою кандидатуру.