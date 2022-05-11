Культурной столицей Европы в 2027 году станет Лиепая, сообщили во вторник, 10 мая, на пресс-конференции представители жюри. Это портовый город на западном побережье Балтийского моря в Латвии.
Смотрите, какой город в Латвии станет культурной столицей Европы 2027 года
В финале конкурса за титул культурной столицы Европы соревновались три латвийских города - Даугавпилс, Лиепая и Валмиера.
Все три города со 2 по 6 мая посетила делегация жюри, в которую входили иностранные и латвийские эксперты, представители Европейской комиссии и Министерства культуры.
В первом туре конкурса заявки на титул культурной столицы Европы в 2027 году подали девять латвийских городов - Цесис, Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Кулдига, Лиепая, Огре и Валмиера. После онлайн-презентаций летом 2021 года международная независимая экспертная комиссия для дальнейшего участия в конкурсе выдвинула Даугавпилс, Юрмалу, Лиепаю и Валмиеру, но Юрмала осенью 2021 года сняла свою кандидатуру.
Титул культурной столицы Европы присваивается ежегодно с 1985 года двум городам стран ЕС. В 2027 году культурными столицами Европы станут города в Латвии и Португалии.