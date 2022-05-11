Сын украинской певицы Таисии Повалий публично отрёкся от матери

Денис тяжело переживает происходящее на Украине, и не может принять то, что его мама – Таисия Повалий, выступает на кремлевских концертах.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею…", – написал он в своем микроблоге.