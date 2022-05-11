Ср, 11.05.2022
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Сын украинской певицы Таисии Повалий публично отрёкся от матери

Limon.ee
Сын украинской певицы Таисии Повалий публично отрёкся от матери
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Таисия Повалий.
Таисия Повалий. Фото: Novikov Maxim

Сын украинской певицы Таисии Повалий публично отрёкся от матери после того, как она выступила на кремлевском концерте в честь Дня Победы.

Денис тяжело переживает происходящее на Украине, и не может принять то, что его мама – Таисия Повалий, выступает на кремлевских концертах.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею…", – написал он в своем микроблоге.

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