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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонский певец Койт Тооме наслаждается весной за рулем роскошного спортивного автомобиля

Хейди Рууль Таави Сепп
Эстонский певец Койт Тооме наслаждается весной за рулем роскошного спортивного автомобиля
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Фото: Taavi Sepp

Певец Койт Тооме, который еще недавно рассекал по Эстонии на Porsche, вывез на улицы Таллинна шикарный Aston Martin.

Новой машиной любителя двигателей певца Койта Тооме оказался Aston Martin DB9. По данным различных порталов по продаже автомобилей, цена такого транспортного средства иногда достигает 80 000 евро. Это чуть более старая модель Aston Martin, 2008 года выпуска, но под капотом у нее тоже настоящее львиное сердце — двигатель V12.

Нынешний владелец купил отличный автомобиль в конце сентября прошлого года. Смотрите видео!

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