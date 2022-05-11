Не слишком ли откровенно: 57-летняя Распутина показала себя без штанов

Маша Распутина поплатилась за смелый и провокационный снимок, которым она поделилась в разгар празднования Дня Победы. На этом фото артистка позирует в полуобнаженном виде, что, как решили в Сети, выглядит глупо и неприлично.

Распутина надела черное боди и сапоги, но забыла о необходимости подобрать к этому образу брюки или юбку. На самом деле певица находится в прекрасной форме и ей определенно нечего стесняться. О таких стройных ножках многие ровесницы артистки могут только мечтать. Несмотря на это, фото было жестко раскритиковано фанатами звезды.

Как сообщают СМИ, Распутиной напомнили о том, что она уже слишком старая для таких легкомысленных поступков. Певицу просят вести себя скромнее.