Собиравший BMW автозавод в Калининграде выделил работникам по 10 соток под картофель

Калининградский автомобильный завод холдинга «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил своим работникам по 10 соток земли. Предприятие уже подготовило огороды общей площадью 300 га к посеву семенного картофеля, который продаст сотрудникам. Часть работников оно отправило в оплачиваемый отпуск с 1 по 22 мая.

Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» (собирал BMW, Kia и Hyundai) безвозмездно предоставил своим работникам земельные участки по 10 соток под огороды. Об этом сообщается на сайте предприятия, на сообщение обратил внимание РБК.

«Еще у нас есть свой агробизнес, чтобы помочь как-то людям, около 300 га выделили им под огороды», — сказал 19 апреля в интервью Forbes основатель и глава «Автотора» Владимир Щербаков.

В сообщении на сайте компании говорится, что участки под огороды предоставляются сотрудникам «в связи с непростым экономическим положением». Решение о выделении по 10 соток (1000 кв. м) под огороды приняли акционеры и руководство компании, отмечается в нем. Земельные участки уже подготовлены к посевным работам, а семенной картофель для посадки компания намерена продавать своим работникам.