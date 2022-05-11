Немецкий автоконцерн BMW в начале марта объявил об остановке сборки автомобилей на «Автоторе» и прекращении поставок машин на российский рынок, сообщает Forbes.
Собиравший BMW автозавод в Калининграде выделил работникам по 10 соток под картофель
Калининградский автомобильный завод холдинга «Автотор», где собирали BMW, Kia и Hyundai, выделил своим работникам по 10 соток земли. Предприятие уже подготовило огороды общей площадью 300 га к посеву семенного картофеля, который продаст сотрудникам. Часть работников оно отправило в оплачиваемый отпуск с 1 по 22 мая.
Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» (собирал BMW, Kia и Hyundai) безвозмездно предоставил своим работникам земельные участки по 10 соток под огороды. Об этом сообщается на сайте предприятия, на сообщение обратил внимание РБК.
«Еще у нас есть свой агробизнес, чтобы помочь как-то людям, около 300 га выделили им под огороды», — сказал 19 апреля в интервью Forbes основатель и глава «Автотора» Владимир Щербаков.
В сообщении на сайте компании говорится, что участки под огороды предоставляются сотрудникам «в связи с непростым экономическим положением». Решение о выделении по 10 соток (1000 кв. м) под огороды приняли акционеры и руководство компании, отмечается в нем. Земельные участки уже подготовлены к посевным работам, а семенной картофель для посадки компания намерена продавать своим работникам.
Всего под огороды отвели два участка, которые находятся в собственности «Автотора». Их общая площадь — 300 га. Земельные участки располагаются под Калининградом, в районе поселков Холмогоровка и Люблино. Сами наделы по 10 соток распределяются путем жеребьевки.