Евровидение-2022 стартовало, и поклонники конкурса со всей Европы и со всего мира слетелись в Турин. Но сколько нужно заплатить, чтобы купить евро-мерч?
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Смотрите, сколько стоят товары с официальной символикой Евровидения-2022 и что интересного предлагают!
Смотрите, сколько стоят товары с официальной символикой Евровидения-2022 и что интересного предлагают!
Киоск с продукцией с официальной символикой конкурса установлен в Евродеревне в прекрасном парке Валентино на берегу реки По. Отправившись исследовать его, репортер портала Elu24 не обнаружила ничего удивительного в ассортименте - футболки, сумки, шапки, браслеты, кружки и брелоки. Пожалуй, единственное, чего точно не видели на песенном конкурсе 2019, например, защитной маски для лица «Евровидение».
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