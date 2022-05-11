Смотрите, сколько стоят товары с официальной символикой Евровидения-2022 и что интересного предлагают!

Киоск с продукцией с официальной символикой конкурса установлен в Евродеревне в прекрасном парке Валентино на берегу реки По. Отправившись исследовать его, репортер портала Elu24 не обнаружила ничего удивительного в ассортименте - футболки, сумки, шапки, браслеты, кружки и брелоки. Пожалуй, единственное, чего точно не видели на песенном конкурсе 2019, например, защитной маски для лица «Евровидение».

Цены не самые низкие, потому что футболка с символикой Евровидения стоит 28 евро, а те, кто хочет свитер, должны заплатить 50, а то и 60 евро. Если вы хотите в будущем пить свой утренний кофе из чашки с символикой конкурса, это будет стоить десять евро. Можно найти и что-то дешевле — например, комплект значков Евровидения и брелок можно получить за пять евро.