Продюсер Морозов перечислил российских артистов, входящих в «черный список» в Европе

По словам Евгения Морозова, о выступлениях в европейских странах следует забыть Николаю Баскову, Диме Билану, Полине Гагариной, Сергею Лазареву и Олегу Газманову.

Что же касается Григория Лепса, здесь все не так однозначно. Музыкант пользуется государственной поддержкой, но публика у него довольно разношерстная. Продюсер не исключил, что исполнителю могут предоставить площадку для выступлений на Западе.

Похожая ситуация и со Светланой Лободой. На данный момент артистка является нежелательным лицом как в России, так и на Украине. Однако певицу очень любит ЛГБТ-сообщество. Вероятно, в европейских гей-клубах ей будут только рады. Цена вопроса в таком случае составит около 2 000 евро.