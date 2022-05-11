В Европе составили «черный список» российских артистов, которым после высказывания ими своей политической позиции больше не предоставят ни одной площадки для выступлений. Об этом рассказал продюсер Евгений Морозов, пишут АН.
Продюсер Морозов перечислил российских артистов, входящих в «черный список» в Европе
По словам Евгения Морозова, о выступлениях в европейских странах следует забыть Николаю Баскову, Диме Билану, Полине Гагариной, Сергею Лазареву и Олегу Газманову.
Что же касается Григория Лепса, здесь все не так однозначно. Музыкант пользуется государственной поддержкой, но публика у него довольно разношерстная. Продюсер не исключил, что исполнителю могут предоставить площадку для выступлений на Западе.
Похожая ситуация и со Светланой Лободой. На данный момент артистка является нежелательным лицом как в России, так и на Украине. Однако певицу очень любит ЛГБТ-сообщество. Вероятно, в европейских гей-клубах ей будут только рады. Цена вопроса в таком случае составит около 2 000 евро.
По мнению Евгения Морозова, грамотно в этой ситуации поступил Тимати, завершив свою музыкальную карьеру в прошлом году. Рэпер понял, что для выступлений сейчас не самое подходящее время, поэтому стал развиваться в других сферах. Остальным артистам следовало бы поступить аналогичным образом.