Во вторник, 10 мая, в итальянском Турине состоялся первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2022, по итогам которого определились 10 участников гранд-финала. Как и прогнозировали букмекеры, Украина прошла в финал, а вот наша соседка Латвия, к сожалению, в финал не попала.
Кто прошел в финал Евровидения-2022 после первого полуфинала: список участников
Кто прошел в финал Евровидения-2022 после первого полуфинала: список участников
Обозреватель предлагает вашему внимаю список стран, которые уже точно будут соревноваться за победу в финале Евровидения 14 мая.
Евровидение-2022: кто из первого полуфинала прошел в финал
- Швейцария: Marius Bear – "Boys Do Cry"
- Армения: Rosa Linn – "Snap"
- Исландия: Systur – "Með Hækkandi Sól"
- Литва: Monika Liu – "Sentimentai"
- Португалия: MARO – "Saudade Saudade"
- Норвегия: Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana"
- Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"
- Украина: Kalush Orchestra – "Stefania";
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – "Trenulețul"
- Нидерланды: S10 – "De Diepte"
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