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Кто прошел в финал Евровидения-2022 после первого полуфинала: список участников

Limon.ee
Кто прошел в финал Евровидения-2022 после первого полуфинала: список участников
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Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022.
Выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022. Фото: Alessandro Di Marco

Во вторник, 10 мая, в итальянском Турине состоялся первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2022, по итогам которого определились 10 участников гранд-финала. Как и прогнозировали букмекеры, Украина прошла в финал, а вот наша соседка Латвия, к сожалению, в финал не попала.

Обозреватель предлагает вашему внимаю список стран, которые уже точно будут соревноваться за победу в финале Евровидения 14 мая.

Евровидение-2022: кто из первого полуфинала прошел в финал

  • Швейцария: Marius Bear – "Boys Do Cry"
  • Армения: Rosa Linn – "Snap"
  • Исландия: Systur – "Með Hækkandi Sól"
  • Литва: Monika Liu – "Sentimentai"
  • Португалия: MARO – "Saudade Saudade"
  • Норвегия: Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana"
  • Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"
  • Украина: Kalush Orchestra – "Stefania";
  • Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – "Trenulețul"
  • Нидерланды: S10 – "De Diepte"

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