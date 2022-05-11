Кто прошел в финал Евровидения-2022 после первого полуфинала: список участников

Во вторник, 10 мая, в итальянском Турине состоялся первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение-2022, по итогам которого определились 10 участников гранд-финала. Как и прогнозировали букмекеры, Украина прошла в финал, а вот наша соседка Латвия, к сожалению, в финал не попала.