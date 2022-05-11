Король российской поп-сцены Филипп Киркоров прилетел на песенный конкурс Евровидение-2022, который проходит в Турине, на вертолете. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram
ФОТО ⟩ Киркоров прилетел на Евровидение на вертолете
Киркоров прилетел на Евровидение на вертолете
«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед Евровидением. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!» — подчеркнул он.
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