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ФОТО ⟩ Киркоров прилетел на Евровидение на вертолете

Limon.ee
Киркоров прилетел на Евровидение на вертолете
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Vyacheslav Prokofyev

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров прилетел на песенный конкурс Евровидение-2022, который проходит в Турине, на вертолете. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram

«Ну вот я и на базе. Где вы думаете? Да! Оно. По специальному приглашению. За заслуги перед Евровидением. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов сего мероприятия. И буду болеть за кого? За Грецию!» — подчеркнул он. 

Филипп Киркоров в пути на вертолете на Евровидение 2022
Филипп Киркоров в пути на вертолете на Евровидение 2022 Фото: Instagram

 

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