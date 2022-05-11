Недавно в средствах массовой информации поползли слухи о планах Аллы Пугачевой выпускать ряд товаров под брендом "Примадонна". Сообщалось, что среди ассортимента были даже боеприпасы. Казалось, что сбежавшая из России звезда испытывает финансовые трудности, а потому решила заняться бизнесом, пишут "Дни".
Чтобы сохранить лицо: Пугачева зарегестрировала свой товарный знак
Накануне об этом высказалась Елена Чупракова – концертный директор исполнительницы. По ее словам, Примадонна уже давно зарегистрировала свой товарный знак, однако отнюдь не для того, чтобы торговать. Оказывается, это было сделано, чтобы недобросовестные производители не попытались нажиться на ее имени. Таким образом, это необходимо для защиты репутации. Скажем, чтобы никто не запустил производство унитазов под названием "Примадонна".
Также Чупракова отметила, что собственный бренд Алла Борисовна зарегистрировала давно, сейчас же она лишь продлевает лицензию. Кроме того, она заявила, что пока что исполнительница не собирается запускать какое-либо производство.
Любопытно, что Елена не стала говорить о возможном возвращении артистки на родину. Кстати, именно эта тема волнует многих фанатов звезды. Ходят слухи, что исполнительница уже не собирается возвращаться в Россию, а планирует остаться в Израиле. Сообщалось, что Пугачева планирует покупку недвижимости – виллы в Кесарии. Также некоторые говорят, что Алла Борисовна уже ждет получения иностранного гражданства.