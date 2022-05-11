Чтобы сохранить лицо: Пугачева зарегестрировала свой товарный знак

Накануне об этом высказалась Елена Чупракова – концертный директор исполнительницы. По ее словам, Примадонна уже давно зарегистрировала свой товарный знак, однако отнюдь не для того, чтобы торговать. Оказывается, это было сделано, чтобы недобросовестные производители не попытались нажиться на ее имени. Таким образом, это необходимо для защиты репутации. Скажем, чтобы никто не запустил производство унитазов под названием "Примадонна".

Также Чупракова отметила, что собственный бренд Алла Борисовна зарегистрировала давно, сейчас же она лишь продлевает лицензию. Кроме того, она заявила, что пока что исполнительница не собирается запускать какое-либо производство.