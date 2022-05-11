Строители обманули продюсера Яну Рудковскую более чем на 30 миллионов рублей, об этом сообщает "Рамблер".
Строители обманули Яну Рудковскую на 30 миллионов рублей
Строители обманули Яну Рудковскую на 30 миллионов рублей
По информации источника, телеведущая в ноябре прошлого года заключила договор о проведении строительных работ и выплачивала деньги до марта этого года, однако заказ рабочие так и не выполнили.
Отмечается, что Рудковская обратилась в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности строителей, которых обвиняет в мошенничестве на крупную сумму. Ущерб она оценивает в 31,5 миллион рублей. На данный момент в случившейся ситуации разбираются правоохранители.
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