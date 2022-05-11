Читатель Elu24 заметил выставленный на продажу в Facebook автомобильный номерной знак с буквами Z, что, похоже, вызвало неожиданный интерес.
В фейсбуке устроили аукцион по продаже автомобильного знака с буквами Z
Читатели Elu24 были поражены тем, что номерной знак автомобиля, проданного в Facebook, вызвал столько интереса, хотя буква Z в настоящее время и считается символом российской агрессии. «Я понимаю продавца, который больше не хочет такой номерной знак, однако заинтересованных оказалось неожиданно много», — говорит читатель.
Его интересует, действительно ли среди эстоноземельцев есть желающие начать использовать такой номерной знак.
Elu24 написал обладателю этого номерного знака – Гарри, чтобы узнать, действительно ли он продает его из-за буквы Z.
«С этим номерным знаком проблем нет. Мы занимаемся продажей автомобилей и такой автомобиль был куплен уже с номером. Всё просто: продать номер и машину отдельно – выгоднее», — обосновал он продажу госномера.