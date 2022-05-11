В фейсбуке устроили аукцион по продаже автомобильного знака с буквами Z

Читатели Elu24 были поражены тем, что номерной знак автомобиля, проданного в Facebook, вызвал столько интереса, хотя буква Z в настоящее время и считается символом российской агрессии. «Я понимаю продавца, который больше не хочет такой номерной знак, однако заинтересованных оказалось неожиданно много», — говорит читатель.