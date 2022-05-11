Маск заявил, что снимет блокировку с аккаунта Трампа в Twitter

Отвечая на вопрос об истории с Трампом, Маск заявил, что банить экс-президента было ошибкой, такое решение "лишь оттолкнуло часть страны" и в конечном итоге не привело к тому, что Трамп лишился голоса.

По мнению Маска, постоянные баны должны быть крайне редки и предназначены для ботов, мошенников или спам-аккаунтов.

Сам Трамп две недели назад сказал, что в Twitter не вернётся и останется в TRUTH (соцсеть Трампа, которую он создал после блокировки), но Маска назвал хорошим человеком.

В январе 2021 года сторонники Трампа устроили беспорядки из-за несогласия с итогами президентских выборов. Трамп своих избирателей поддержал, а в Twitter писал (на 89 млн подписчиков), что тоже не согласен результатами.