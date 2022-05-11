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Маск заявил, что снимет блокировку с аккаунта Трампа в Twitter

Limon.ee
Маск заявил, что снимет блокировку с аккаунта Трампа в Twitter
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Илон Маск
Илон Маск Фото: Joe Skipper

Основатель Tesla готов вернуть Трампу аккаунт, однако отметил, что пока Twitter ему не принадлежит, сообщает тг-канал "Кровавая барыня".

Отвечая на вопрос об истории с Трампом, Маск заявил, что банить экс-президента было ошибкой, такое решение "лишь оттолкнуло часть страны" и в конечном итоге не привело к тому, что Трамп лишился голоса. 

По мнению Маска, постоянные баны должны быть крайне редки и предназначены для ботов, мошенников или спам-аккаунтов.

Сам Трамп две недели назад сказал, что в Twitter не вернётся и останется в TRUTH (соцсеть Трампа, которую он создал после блокировки), но Маска назвал хорошим человеком.

В январе 2021 года сторонники Трампа устроили беспорядки из-за несогласия с итогами президентских выборов. Трамп своих избирателей поддержал, а в Twitter писал (на 89 млн подписчиков), что тоже не согласен результатами.

В ответ на заявления Трампа Twitter навсегда заблокировал его аккаунт по причине "подстрекательства к насилию".

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