В интервью легендарный артист признался, что он напивался до потери сознания всего несколько раз в жизни. Лещенко «подвела» чача - на вечеринке он опрокинул целый стакан, пишет "Экспресс газета".
«Ничего не соображал»: Льва Лещенко заметили в стельку пьяным
В феврале этого года легендарный советский и российский баритон Лев Лещенко отметил 80-летний юбилей. Журналистам удалось пообщаться со Львом Валерьяновичем, который поделился любопытными воспоминаниями. В частности, Лещенко рассказал, как несколько раз в жизни он сильно напивался. Первый раз это произошло в Днепропетровске, второй — в Северной Осетии (местный клуб «Алания» финансировали за счет доходов от переработки спирта).
«Вино лилось рекой, кавказское гостеприимство в действии. Мне тогда впервые дали попробовать стакан чачи. Они мне сказали: „Лева, ты должен хоть один раз целиком выпить стакан чачи, иначе не поймешь, что это такое“. Вспомнил в тот момент Яна Френкеля (на мероприятиях он всегда опрокидывал стакан водки) и выпил этой чачи. После этого уже ничего не помню про тот вечер. Как только допил, будто поднялся метра на полтора над землей и уже ничего не соображал», — улыбается Лещенко.
Другое «алкогольное» воспоминание народного артиста РСФСР связано с Олимпиадой в Лейк-Плэсиде. Тогда российскую сборную по хоккею поселили в тюрьму для малолетних преступников — игроки жили прямо в камерах. Благодаря Павлу Буре баритона провели внутрь. Причем Лещенко удалось пронести с собой две бутылки водки, что было категорически запрещено.
«Нас тщательно проверяли на входе, а мы пронесли водку в пластиковых бутылках, как будто простая вода минеральная. Зашли потом к ребятам после тренировки и по пятьдесят грамм махнули — я, Володька Винокур, Левон Оганезов. Они приезжали к нам в Даннемора, где мы жили. У нас там конная ферма была, целый день мы тогда провели вместе, потом пошли на экскурсию в тюрьму, но уже в другую», — вспоминает артист.