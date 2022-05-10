«Ничего не соображал»: Льва Лещенко заметили в стельку пьяным

«Вино лилось рекой, кавказское гостеприимство в действии. Мне тогда впервые дали попробовать стакан чачи. Они мне сказали: „Лева, ты должен хоть один раз целиком выпить стакан чачи, иначе не поймешь, что это такое“. Вспомнил в тот момент Яна Френкеля (на мероприятиях он всегда опрокидывал стакан водки) и выпил этой чачи. После этого уже ничего не помню про тот вечер. Как только допил, будто поднялся метра на полтора над землей и уже ничего не соображал», — улыбается Лещенко.