6 мая в Таллинне в Saku suurhall состоялся заключительный концерт мирового турне рэпера Томми Кэша.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Томми Кэш заставил ходить ходуном крупнейший концертный зал Эстонии
Томми Кэш заставил ходить ходуном крупнейший концертный зал Эстонии
Всемирно известный эстонский музыкант и художник Томми Кэш в новом году отправился в мировое турне, которое включало в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и известных площадках. Заключительный концерт тура состоялся 6 мая 2022 года в таллиннском Saku suurhall.
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