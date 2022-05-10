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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Томми Кэш заставил ходить ходуном крупнейший концертный зал Эстонии

Limon.ee
Томми Кэш заставил ходить ходуном крупнейший концертный зал Эстонии
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Концерт Томми Кэша в Saku Suurhall.
Концерт Томми Кэша в Saku Suurhall. Фото: Ako Lehemets

6 мая в Таллинне в Saku suurhall состоялся заключительный концерт мирового турне рэпера Томми Кэша.

Всемирно известный эстонский музыкант и художник Томми Кэш в новом году отправился в мировое турне, которое включало в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и известных площадках. Заключительный концерт тура состоялся 6 мая 2022 года в таллиннском Saku suurhall.

Смотрите в галерее, как артист сводил с ума публику!

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