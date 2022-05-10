ГАЛЕРЕЯ ⟩ Томми Кэш заставил ходить ходуном крупнейший концертный зал Эстонии

Всемирно известный эстонский музыкант и художник Томми Кэш в новом году отправился в мировое турне, которое включало в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и известных площадках. Заключительный концерт тура состоялся 6 мая 2022 года в таллиннском Saku suurhall.