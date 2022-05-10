Никита Пресняков устроил вечеринку в загородном доме Аллы Пугачевой

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Израиле, где, как поговаривают, решили обосноваться на долгое время, за их недвижимостью в России присматривают близкие. Так, хозяином роскошной дачи Примадонны стал внук певицы Никита Пресняков. Молодой человек недавно признавался, что взял на себя все заботы по содержанию и ремонту загородного дома Пугачевой.