Никита Пресняков за свой счет ремонтирует дачу Аллы Борисовны на Истре и проводит здесь много времени. Вот и очередную вечеринку он решил устроить именно там, пишет "Стар хит".
Никита Пресняков устроил вечеринку в загородном доме Аллы Пугачевой
Никита Пресняков устроил вечеринку в загородном доме Аллы Пугачевой
Пока Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Израиле, где, как поговаривают, решили обосноваться на долгое время, за их недвижимостью в России присматривают близкие. Так, хозяином роскошной дачи Примадонны стал внук певицы Никита Пресняков. Молодой человек недавно признавался, что взял на себя все заботы по содержанию и ремонту загородного дома Пугачевой.
В честь 9 мая Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой собрали друзей в звездном поместье. Кто именно присутствовал на вечеринке, неизвестно, но стол, как видно по публикациям в соцсетях, был накрыт на семь персон. Ранее 30-летний Никита праздновал там же свой день рождения и Новый год.
Ключевые слова