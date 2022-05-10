Все мы чего-то боимся, звёзды эстрады и телевидения тут не исключение, пишет Лайф. Кто из представителей российского шоубиза до трясучки боится летать на самолёте, а кто может упасть в обморок при виде лягушки?
Страхи и фобии: что может довести российских знаменитостей до истерики
Дима Билан
У певца Димы Билана есть парочка больших страхов. Первый, как рассказывал в социальных сетях сам «ночной хулиган», — на сцене забыть слова песен. Ему даже приснился как-то кошмар на эту тему. Вторым же страхом Билана оказалась нелюбовь к телефонным пранкерам. А всё из-за того, что накануне Евровидения на телефон артиста поступали угрозы.
Алла Пугачёва
Примадонна российской эстрады до дрожи в своих худых коленках боится летать на самолётах. Из-за страха высоты и перелётов Алла Пугачёва часто на гастролях просит для себя персональный вагон в поезде. Так комфортнее и спокойнее колесить из города в город. Однако страх высоты не помешал народной артистке СССР однажды спеть под куполом цирка на огромной высоте.
Алёна Водонаева
Вторая звезда в нашем списке, которая боится летать на самолётах, — Алёна Водонаева. Экс-участница «Дома-2» однажды на нервной почве устроила скандал на борту, потому как ей померещилось грубое отношение к себе одной из стюардесс.
Нюша
Бывшая наставница шоу «Голос. Дети» категорически не притрагивается к электроприборам. Особенно к утюгам. После мистического, по словам самой Нюши, случая, когда она чуть было не устроила пожар. В момент неудавшейся глажки произошло замыкание. Певица испугалась искр, поэтому больше к утюгам не подходит.
Филипп Киркоров
Исполнитель хита «Цвет настроения синий», как оказалось, боится лягушек. Причём не просто морщит нос в отвращении, а готов кричать от ужаса. Выяснилось это, кстати, случайно. На съёмках одного шоу перед Филиппом Киркоровым поставили аквариум с жабой огромного размера. Из-за этого поп-король начал истерично покрикивать, требуя, чтобы земноводное сейчас же убрали.
Марина Хлебникова
К сожалению, случается, что российским звёздам присылают письма не только со словами любви, но и с угрозами. Такой случай был и у Марины Хлебниковой. Как-то певице грозились отомстить и покалечить её и дочку. После этого случая звезда очень боится замкнутых пространств и особенно лифтов.
Юлия Савичева
Слабым местом Юлии Савичевой, как ни странно, оказались громкие звуки. Певице особенно тяжко в ночь на 1 января, когда люди без устали запускают хлопушки и фейерверки. Новогодние съёмки часто проходят с проблемами по этой же причине.