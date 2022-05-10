Без перьев и лишнего шума: Киркоров инкогнито пробирается на «Евровидение»

От пожелавших остаться неназванными инсайдеров стало известно: Филипп Киркоров постарается пробраться на столь милое его сердцу «Евровидение». На этот раз – не в качестве признанного и уважаемого участника команды, а хотя бы в качестве рядового зрителя. Королю российской поп-сцены пришлось просто купить билет, выложив за такое удовольствие 350 евро. Так что, возможно, выразительный лик Филиппа Бедросовича еще мелькнет где-то в зрительном зале: например, на одном из полуфиналов «Евровидение-2022» или, скорее на грандиозном финальном выступлении 14 мая.