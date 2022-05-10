Смотрите под ноги: в Паэ парке засилье змей

«В Ласнамяэ паэпарке обнаружено большое скопление гадюк. Будьте осторожны!» , - пишет очевидец.

Однако, в комментариях люди предположили, что скорее всего на фотографиях уж обыкновенный.

Кстати, как раз в конце апреля и в мае, после весенней линьки, у ужей начинается брачный период.

В любом случае, кто бы там ни был – будьте внимательны и аккуратны!