В группе Facebook "Ищу совета (Эстония)" очевидец предупредила горожан о скоплении змей.
Смотрите под ноги: в Паэ парке засилье змей
Смотрите под ноги: в Паэ парке засилье змей
«В Ласнамяэ паэпарке обнаружено большое скопление гадюк. Будьте осторожны!» , - пишет очевидец.
Однако, в комментариях люди предположили, что скорее всего на фотографиях уж обыкновенный.
Кстати, как раз в конце апреля и в мае, после весенней линьки, у ужей начинается брачный период.
В любом случае, кто бы там ни был – будьте внимательны и аккуратны!