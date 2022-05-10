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Смотрите под ноги: в Паэ парке засилье змей

Limon.ee
Смотрите под ноги: в Паэ парке засилье змей
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Паэ парк
Паэ парк Фото: Andres Haabu

В группе Facebook "Ищу совета (Эстония)" очевидец предупредила горожан о скоплении змей. 

«В Ласнамяэ паэпарке обнаружено большое скопление гадюк. Будьте осторожны!» , - пишет очевидец. 

 Однако, в комментариях люди предположили, что скорее всего на фотографиях уж обыкновенный. 

Кстати, как раз в конце апреля и в мае, после весенней линьки, у ужей начинается брачный период.

В любом случае, кто бы там ни был – будьте внимательны и аккуратны! 

Скриншот из группы Фейсбук
Скриншот из группы Фейсбук Фото: Ищу совета (Эстония)
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