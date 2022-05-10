Знаменитый портрет Мэрилин Монро был продан с молотка по рекордно огромной цене

Вчера в Нью-Йорке прошел аукцион Christie's, где картину художника Энди Уорхолла продали за 195 миллионов долларов (185 млн евро). Это он написал знаменитый шелкографический портрет Мэрилин Монро «Shot Sage Blue Marilyn».

В 1964 году поп-художник создал пять одинаковых портретов Монро с разным цветом фона, но именно «Голубую Мэрилин» выставляли в музеях по всему миру. Референсом картины стала рекламная фотография актрисы из фильма "Ниагара" 1953 года.