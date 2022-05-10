Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхолла побил рекорд цены для произведений искусства 20 века, сообщает Телеграм канал "Кровавая барыня"
Знаменитый портрет Мэрилин Монро был продан с молотка по рекордно огромной цене
Знаменитый портрет Мэрилин Монро был продан с молотка по рекордно огромной цене
Вчера в Нью-Йорке прошел аукцион Christie's, где картину художника Энди Уорхолла продали за 195 миллионов долларов (185 млн евро). Это он написал знаменитый шелкографический портрет Мэрилин Монро «Shot Sage Blue Marilyn».
В 1964 году поп-художник создал пять одинаковых портретов Монро с разным цветом фона, но именно «Голубую Мэрилин» выставляли в музеях по всему миру. Референсом картины стала рекламная фотография актрисы из фильма "Ниагара" 1953 года.
А новым владельцем картины стал арт-дилер Ларри Гагосян. Полученные от продажи средства пойдут на помощь детям в фонд Томаса и Дорис Амманн в Цюрихе, который и выставил картину на аукцион.
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