Совсем ослабла: Елизавета II передала полномочия своему сыну
Отметившая две недели назад свою 96-ю годовщину Елизавета II хоть и держится молодцом, но ей все труднее скрывать проблемы со здоровьем. Она испытывает все больше трудностей с передвижением из-за чего пропустит сегодняшнее открытие парламента.
Это будет третий раз за всю историю ее правления. Такое случалось в 1959 году и в 1963 году по очень уважительной причине — из-за вынашивания ребенка, поэтому нынешний случай можно считать беспрецедентным.
Вместо Елизаветы тронную речь прочтет ее сын и главный претендент на трон принц Уэльский Чарльз. В своей речи он определит план работы парламента Великобритании в течение новой сессии.
«Королева по-прежнему периодически сталкивается с трудностями при передвижении и после консультации со своими врачами неохотно приняла решение о том, что не сможет посетить завтрашнее официальное открытие сессии парламента»,
— приводит цитату из официального обращения Букингемского дворца издание The Guardian.
Сообщается также, что на открытии будет также присутствовать старший внук королевы герцог Кембриджский Уильям.
Открытие парламента является главной конституционной обязанностью монарха, поэтому принцу Чарльзу были делегированы специальные права на выступление. Издание утверждает со ссылкой на официальные источники, что никаких других прав королева своему сыну не передала.