Совсем ослабла: Елизавета II передала полномочия своему сыну

Отметившая две недели назад свою 96-ю годовщину Елизавета II хоть и держится молодцом, но ей все труднее скрывать проблемы со здоровьем. Она испытывает все больше трудностей с передвижением из-за чего пропустит сегодняшнее открытие парламента.

Это будет третий раз за всю историю ее правления. Такое случалось в 1959 году и в 1963 году по очень уважительной причине — из-за вынашивания ребенка, поэтому нынешний случай можно считать беспрецедентным.

Вместо Елизаветы тронную речь прочтет ее сын и главный претендент на трон принц Уэльский Чарльз. В своей речи он определит план работы парламента Великобритании в течение новой сессии.

Королева Елизавета II и принц Чарльз Фото: LEON NEAL

«Королева по-прежнему периодически сталкивается с трудностями при передвижении и после консультации со своими врачами неохотно приняла решение о том, что не сможет посетить завтрашнее официальное открытие сессии парламента»,

— приводит цитату из официального обращения Букингемского дворца издание The Guardian.

Сообщается также, что на открытии будет также присутствовать старший внук королевы герцог Кембриджский Уильям.